Muratore fantasma dall’Egitto | Il permesso costa mille euro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tribunale di Milano, aula delle direttissime. Un giovane egiziano, arrestato poche ore prima dalla polizia perché sorpreso a rubare all’interno di un furgone parcheggiato, risponde alle domande del giudice. Spiega in arabo di vivere in Italia da pochi mesi e di aver lavorato in nero comee facchino. Riferisce di non avere ildi soggiorno perché non dispone dei "" necessari per procurarsi un contratto di lavoro stabile, necessario per ottenere la regolarizzazione. Poi tenta di negare l’evidenza, sostenendo di aver trovato per terra la refurtiva, cioè un paio di carte di credito prelevate dal furgone dopo aver mandato in frantumi un vetro. Dichiarazioni, quelle sul contratto di lavoro, che potrebbero essere riconducibili a un meccanismo già emerso da inchieste in diverse zone d’Italia.