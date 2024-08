Milan scende in campo anche Zlatan Ibrahimovic | ecco cos’ha fatto dopo la sconfitta di Parma

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 26 agosto 2024)la pesantearrivata per mezzo delha avuto un confronto con la squadra.cos’è successo E’ sicuramente unodiverso rispetto a quello visto lo scorso anno e molto più presente nelle dinamiche di. Al termine della bruttaarrivata in casa del, il senior advisor svedese ha parlato alla squadra, motivando i ragazzi di Paulo Fonseca elo stesso allenatore. Secondo la Gazzetta dello Sport, si può riassumere così il pensiero di Ibra: “La qualità c’è e la squadra è al completo, ora dovete essere motivati”. Parole forti che confermano la linea dello svedese, che già prima della gara, ai microfoni di DAZN, aveva affermato come la squadra fosse completa e competitiva. I giocatori, infatti, ci sono e sono stati colmati i buchi lasciati scoperti.