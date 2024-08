Mentre Italiano sta cuocendo il brodo del possesso palla Conte si presenta con un tiramisù scomposto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024) Napoli-Bologna 3-0, il menù della partita Scende in campo la prima portata. Bruschetta con pomodorini solo che Jack anziché servirla se la divora in un solo boccone. Dall’altra parte il Bologna prova a friggere ma Castro non è Zirkzee e Meret fa pace con i suoi demoni. Si passa ai primi, serviti da Buongiorno, un tartufo pregiato che inebria il reparto. Dopo Juan Jesus ci rifacciamo il palato con un risotto gourmet con un tocco popolare. Segue un bis di prelibatezze. Kvara accende i fornelli. Il suo assist è una tagliatella al caviale, Di Lorenzo la serve accompagnata da un calice ghiacciato di Falanghina dei Campi Flegrei. Uno a zero. Si riprende con un assaggio di carne. Chef Kvara impasta e cuoce una polpetta al sugo servita direttamente a Skorupski. Sul finale Neres siai suoi nuovi tifosi come una fetta di anguria ghiacciata che rinfresca il palato.