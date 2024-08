Maria Elena Boschi | Giuseppe Conte? Pensa ancora a quando Renzi lo mandò a casa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 agosto 2024) «Se l’obiettivo è mandare aquesta destra, allora bisogna guardare al futuro e non al passato». In un’intervista a Repubblica, l’ex ministra e oggi deputata di Italia Vivaevidenzia come, in riferimento al campo largo, il leader del M5Sè «fermo a qualche anno fa, aMatteolo ha mandato aper favorire la nascita del governo Draghi». Il presidente del Movimento 5 Stelle ha detto che includere Italia Viva nella coalizione farebbe perdere voti.replica così: « Non vorrei chefacesse gli stessi errori di valutazione di Enrico Letta,nell’estate del 2022 disse no a un accordo con Iv. Poi è finita che noi i nostri voti li abbiamo presi, Letta ha perso le elezioni e a Palazzo Chigi c’è Giorgia Meloni».