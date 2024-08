Lazio Lotito in ricordo di Eriksson | Il calcio ha perso un grande uomo il club non lo dimenticherà mai

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lapiange Sven-Goran, ex tecnico biancoceleste scomparso a 76 anni. Lo svedese aveva guidato i laziali alla conquista dello scudetto nel 2000, il secondo titolo nazionale per il. Il presidente della società laziale, Claudio, lo ricorda, sottolineando comenon sia stato solo “l‘allenatore più vincente nella storia della società sportiva, ma soprattutto unintegerrimo ed unana squisita e signorile, doti che sapeva mescolare al classico aplomb nordico. Il suo coraggio nell’affrontare la malattia che lo ha colpito è stato esempio ed insegnamento per chiunque lo abbia ascoltato. Nel corso delle interviste che ha rilasciato negli ultimi mesi ha saputo infondere amore per la vita e per il“, le sue parole in un comunicato della società.