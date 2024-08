Laura travolta da un’auto l’autista fugge mentre i passanti gridano Fermi assassini Poi la verità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024)Chiricuta, 46 anni, ha tragicamente perso la vita domenica scorsa a Lucca, nei pressi di Viareggio, dopo essere stata investita da. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra viale Buonarroti e via Leonardo da Vinci. Alla guida del veicolo, una Dacia Sandero, c’era un giovane di 28 anni originario del Senese, che è risultato positivo all’alcol test. La dinamica dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte della Polizia municipale, ma secondo le prime ricostruzioni, sembra che l’automobilista non abbia rispettato il segnale di stop, travolgendoChiricuta, che si stava recando al lavoro in un bar-ristorante di Lido di Camaiore. La donna, di nazionalità romena e residente a Torre del Lago, era sposata e madre di un bambino di circa dieci anni.