Investita da un’auto con l’amica Camilla muore a 20 anni | indagine per omicidio stradale

(Di lunedì 26 agosto 2024)Cecconi, una giovane di vent’, è tragicamente deceduta dopo essere statadain via Prenestina Nuova, nel Comune di Palestrina, in provincia di Roma. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 25 agosto, e ha coinvolto anche un’altra ragazza, coetanea e amica di, che fortunatamente è fuori pericolo. Le due ragazze, entrambe catechiste, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, dirette verso la chiesa, quando sono state investite da una Renault Scenic guidata da una donna di sessantasette. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. L’automobilista è stata indagata per, una prassi comune in casi simili per consentire il proseguimento delle indagini. Dopo l’incidente, i passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi.