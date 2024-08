Incidente sul lavoro ad Arezzo | operaio di 59 anni trasportato in ospedale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 26 agosto 2024) Questa mattina, alle ore 08:57, il 118 della ASL TSE è stato attivato per un grave infortunio sulverificatosi ad. Undi 59è stato prontamenteal Pronto Soccorso dell’San Donato in codice 2, grazie all’intervento dell’ambulanza della Croce Bianca di. Sul luogo dell’è intervenuta anche un’auto infermierizzata diper fornire ulteriore assistenza medica. Per i rilievi di legge sono giunti sul posto le forze dell’ordine e il PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di) di, che stanno conducendo le indagini per determinare le cause dell’e garantire il rispetto delle normative di sicurezza sul. L'articolosuladdi 59inproviene daNews - L'Ortica notizie pungenti.