Il Napoli visto ieri sera contro il Bologna…

(Di lunedì 26 agosto 2024) La vittoria delal Maradona sul Bologna: di seguito un articolo tratto dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. Antonio Conte proprio non riusciva a immaginarselo unsenza Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia. Nei momenti più caldi del mercato (non che in questi giorni l’allenatore sia più tranquillo ma l’arrivo di Lukaku e di due centrocampisti sicuramente lo rassereneranno) ha sempre ribadito a De Laurentiis di non voler privarsi del capitano, che dopo la travagliata scorsa stagione aveva pensato di dover trovare nuova fortuna altrove, e del georgiano, tentato dai soldi del PSG. L’ex Inter e Juventus lo aveva ribadito anche in privato ai giocatori, trovando terreno fertile nei due che, non a caso,sono stati i trascinatori delche ha battuto il Bologna.