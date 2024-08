Festa nazionale dell’Unità Tutti in piedi per Bersani | Su Vannacci alzate la voce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024)inad accogliere con un applauso fragoroso Pier Luigi, ieri sera, nell’affollata tensa che la– con il titolo ’Costruire l’alternativa’- all’Iren Green Park. Tema del dibattito, condotto dal giornalista Marco Damilano, ’Italia una e indivisibile’ affrontato insieme adalla governatrice 5 Stelle della Sardegna, Alessandra Todde. "Si può discutere di federalismo, non si possono superare certi limiti – ha detto–. Se il Nord pensa di aver qualcosa da guadagnarci non è proprio così. Ci sono i livelli essenziali di prestazione da colmare, che in alcune regioni richiederebbero delle camionate di denaro che il governo dovrebbe spostare, dopo aver garantito che per istituire l’autonomia differenziata non ci saranno costi per lo Stato. Penso ad esempio agli asili, in alcune regioni molto lontani da un servizio minimo garantito.