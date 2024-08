Fedez il tenero momento tra i suoi figli | Sei il fratellino migliore del mondo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 agosto 2024)si è commosso per le parole di Vittoria a suo fratello Leone: «Sei ildi sempre». Ilsui sociale isono insieme in Sardegna. Trae Chiara Ferragni è finita da un po’ e i due si alternano a trascorrere del tempo con i loro dueoletti: Leone e Vittoria. Ed è toccato avivere uno dei momenti più emozionanti e teneri con ibambini. I tre stanno trascorrendo una vacanza in Sardegna e spessocondivide i momenti vissuti con isui social. Proprio in queste ore ha voluto condividere sui social con ifan le dolcissime parole della più piccola, Vittoria, nei confronti del. Il cantante dopo aver trascorso del tempo in piscina con loro, durante la serata, è riuscito a filmare ildella “chiacchierata” a letto tra i due bimbi.