Fabula 2024 | al via con Scamarcio il Festival che #salvalanima Taglio del nastro mercoledì 28

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 5 minutiDomandare per sapere, capire, inventare. Se è vero che gli adolescenti di oggi, la fase dei perché, tipica dell’età infantile, l’hanno abbondantemente superata, è anche vero che gli stessi appartengono a una generazione di curiosi, che per capire il mondo che li circonda, per crescere, hanno bisogno di domandare. È questa la traccia che segna da quattordici anni il Premio, l’iniziativa culturale, spazio libero per la creatività, nato nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe, al via da28 agosto al 2 settembre a Bellizzi.