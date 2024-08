Eriksson e la Fiorentina quella voglia di crescere e la nascita della leggendaria B2

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 - Se n'è andato questa mattina, all'età di 76 anni, Sven Goran, signore del calcio europeo ed ex tecnico. Negli ultimi tempi ha avuto il coraggio di rendere pubblica la sua malattia, un cancro al pancreas. Ci ha messo la faccia, ha dato speranza a tutti. La Sampdoria e la Lazio gli hanno organizzato le ultime giornate di calcio italianosua vita. Con le sue squadre. Da Mancini in giù c'erano tutti per salutarlo e ringraziarlo. Oggi il calcio italiano perde un allenatore che ha dato tanto alle piazze di Roma,, Sampdoria e Lazio. Sven Goranin viola: le foto (Archivio New Press Photo) In viola arrivò il 2 giugno del 1987 dopo un tira e molla lunghissimo. Non era solo l'allenatore, era anche il direttore tecnico. Sceglieva i giocatori, li gestiva. Una figura rimasta nel calcio inglese, oggi in Italia non c'è più.