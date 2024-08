Endless Love il risvolto tragico che riguarda la piccola Deniz | tutti molto preoccupati spoiler 2a stagione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024) La secondadiavrà unche coinvolgerà la. Glirivelano una preoccupazione generale: ecco che cosa sapere. Sul finale della primaabbiamo visto come Nihan si era ritrovata a fare i conti con due lutti familiari uno dietro l’altro: la morte del fratello Ozan, ritrovato senza vita nella sua stanza di ospedale, e subito dopo quella del padre Onder che ha subito un infarto perché non ha retto al dolore della perdita del figlio. Grande preoccupazione nelle nuove puntate della serie tv turca (Mediaset Infinity) – cityrumors.itDue eventi tragici uno dietro l’altro che avevano letteralmente stravolto la vita della protagonista, tanto da spingerla a decidere di lasciare Istanbul per qualche tempo e trasferirsi a Londra, dove si augurava di iniziare una nuova vita tranquilla.