Credo nella sua innocenza Le critiche? Mi sorprendono i tennisti che seminano il dubbio | Toni Nadal difende Jannik Sinner

(Di lunedì 26 agosto 2024) “nell’di“: titola così il quotidiano spagnolo El Paìs in un articolo pubblicato oggi, 26 agosto. E a sottoscriverlo non è una persona qualunque, bensì, zio ed ex allenatore del tennista spagnolo Rafael(dal 2001 al 2017) che in carriera ha collezionato ben più di qualche successo. L’allenatore spagnolo è voluto intervenire su quello che è il caso mediatico più rilevante delle ultime settimane nel mondo del tennis e che ha visto coinvolto il numero uno al mondo,, in un insospettabile caso doping. Il campione italiano, infatti, ha annunciato la scorsa settimana di essere risultato positivo due volte al Clostebol nel mese di marzo. Il Tribunale indipendente, però, ha stabilito l’di, sostenendo la sua totale estraneità ai fatti.