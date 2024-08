Coppia aperta quasi spalancata ecco il trailer del film con Chiara Francini tratto da Dario Fo e Franca Rame

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ildi, ildallo spettacolo diFo econ protagonista, che lo aveva portato già a teatro, e apertura delle Giornate degli autori, in arrivo nei cinema: un’esplorazione su modalità e forme dell’amoredall’omonimo spettacolo diFo,sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 comed’apertura delle Giornate degli autori, per poi uscire al cinema dal 29 agosto distribuito da I Wonder Pictures., che già lo aveva interpretato a teatro, è la protagonista di questosul desiderio di felicità : un’esplorazione sulle modalità e le forme dell’amore nel mondo contemporaneo, all’insegna del whatever works – basta che funzioni, attraversato dallo sguardo ironico e curioso della protagonista.