Controversa chiamata VAR nega il gol ai padroni di casa in extremis

(Di lunedì 26 agosto 2024) 2024-08-25 17:28:56 Breaking news: A Dango Ouattara è stato annullato un gol nei minuti di recupero, motivo di controversia, mentre il Bournemouth ha dovuto accontentarsi di un punto incontro il Newcastle. Il sostituto ha messo a segno un corner di Lewis Cook al 92° minuto. Sembrava incerto se fosse arrivato dal suo braccio o dalla spalla, ma il VAR è intervenuto per escludere il fallo di mano, con grande sollievo del Newcastle. #BOUNEW – 90+3? VAR RIBALTAMENTO Il gol di Ouattara viene assegnato in campo. Il VAR ha ribaltato la decisione perché ha ritenuto che si trattasse di un fallo di mano di fatto di Ouattara, quindi non è stata necessaria una revisione in campo e il gol è stato annullato.