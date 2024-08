Cenare in Sicilia dentro castelli grotte e antichi conventi | la guida del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 agosto 2024)nelle sale dimedievali, tra arazzi, dipinti, cinta murarie dove un tempo, soldati e cavalieri si sfidavano in lunghe battaglie. O assaporare una pizza giù fino a 400 metri, nel cuore di una grotta centenaria incastonata in un parco archeologico. E poi ville, dimore settecentesche che diventano ristoranti, tra saloni affrescati e dipinti restaurati oche rinascono nello spirito dell’accoglienza monastica. È ladell’antico splendore, l’isola che valorizza il suo patrimonio storico trasformandolo in ricettività e ristorazione. E che diventa cornice ideale per raccontare le storie legate al cibo.inIncavò Una grotta centenaria di 400 metri nel cuore della natura iblea e della zona archeologica del Parco Forza di Ispica - laddove c’era anche un palmento e oleificio -   si trasforma in una pizzeria.