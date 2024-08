Casa Bianca la più dura condanna ad attacco russo a Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Condanniamo nei termini piu' duri l'massiccio lanciato dai russi contro Ucraina": lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby, ribadendo che il sostegno degli Usa a"resta incrollabile". "Condanniamo nei termini più duri la continua guerra della Russia contro l'Ucraina e i suoi sforzi per far sprofondare il popolo ucraino nell'oscurità mentre l'autunno incombe su di noi", ha detto John Kirby, definendo l'assalto "oltraggioso".