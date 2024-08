Cantieri chiusa anche oggi via Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024)resteràla strada in viaa Macerata per i lavori sul passaggio a livello, riaprirà domani. "Da venerdì notte – spiega l’assessore Andrea Marchiori – fino a stasera sarà chiuso quel tratto per rifare la massicciata, permettere il ripristino dei binari e procedere all’asfaltatura perché tutto ritorni a come era prima". Quella zona è interessata dai lavori per il sottopassaggio. "Il cantiere – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici – non ha mai interferito con il traffico, mai è statala strada o che ci fosse un restringimento della carreggiata. Ma adesso c’era da effettuare questo intervento ed è stato deciso di eseguirlo in questo periodo che c’è un minore traffico veicolare". Dopo questi interventi si percorrerà quel tratto come sempre in attesa che finiscano i lavori del sottopasso.