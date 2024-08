Borsa | Europa piatta con future Usa corrono oro e petrolio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Borse europee in ordine sparso, con gli indici dei principali listini poco mossi in attesa dei dati che arriveranno venerdì sull'inflazione nell'Eurozona e sull'indicatore Pce, il termometro dei prezzi preferito della Fed. Gli investitori, che guardano con preoccupazione agli sviluppi in Medioriente e Ucraina, si interrogano sull'entità dei tagli che la banca centrale americana varerà a settembre, dopo che Jerome Powell ha annunciato un cambio di rotta nella politica monetaria. Parigi sale dello 0,12%, Francoforte cede lo 0,26% e Milano lo 0,05% in una seduta orfana di Londra, chiusa per festività mentre isu Wall Street sono in lieve rialzo, in attesa della trimestrale di Ndivia, in agenda mercoledì, della fiducia dei consumatori, domani, e del Pil del secondo trimestre, giovedì. La svolta della Fed spinge su nuovi massimi l'oro, in rialzo dell'1% a 2.