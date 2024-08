Antonello Venditti shock insulta spettatrice disabile a un concerto | Anche i ragazzi speciali devono essere educati Poi le scuse | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 26 agosto 2024)a unnella bufera per averto unadurante un suoa Castello Svevo di Barletta, in Puglia. Il cantautore romano si stava esibendo quando, nel corso di un intermezzo dell’esibizione musicale, si è lamentato per i rumori provenienti dal pubblico, in particolare da una donna su una sedia a rotelle che, per via della sua disabilità , manifestava dei riflessi involontari. Infastidito, l’interprete, che probabilmente a causa delle luci intense non vedeva chi era seduto in platea, ha iniziato a scimmiottare i versi della signora per poirla: “Stro**a di merda, vieni qua se hai il coraggio”.è stato poi raggiunto da un addetto ai lavori che probabilmente voleva avvisarlo delle condizioni di salute della donna.