Anna Boscaglia chi è la madre della bimba morta sulla Smart | il suo ruolo nella tragedia

(Di lunedì 26 agosto 2024)si trova ad affrontare una tragica accusa di omicidio stradale in seguito a un drammatico incidente che ha causato la mortesua figlia più piccola, Michelle Volpe. L’incidente è avvenuto all’alba di domenicavia Domitiana, all’altezza del numero 99, nel comune di Giugliano in Campania.stava viaggiando a bordo di unainsieme al suo nuovo compagno, Francesco D’Alterio, e alle sue due figlie, Jennifer e Michelle. La più grande, di 16 anni, era posizionata nel cofanovettura, mentre la piccola Michelle, che lateneva in braccio senza cintura di sicurezza, ha avuto la peggio quando l’auto si è ribaltata improvvisamente. Michelle è stata sbalzata fuori dall’auto, morendo sul colpo.