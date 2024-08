Anche il Canada prova a bloccare le auto elettriche cinesi Ma per ora colpisce solo Tesla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ilsi unisce a Ue e Stati Uniti nella crociata contro le. Con un effetto, al momento, un po’ bizzarro, visto che le uniche vetture “” che importa il paese sono quelle costruite dalla statunitensea Shanghai. Sta di fatto che il premier Justin Trudeau ha oggi annunciato l’imposizione di dazi del 100% sulle importazioni di veicoli elettrici di fabbricazione cinese. La sua vice, Chrystia Freeland, spiega che il governo garantirà che il“non diventi una discarica per l’eccesso di offerta cinese”. Naturalmente nel mirino non c’è il gruppo americano ma la prospettiva che leprodotte dalle casemobilistiche, più economiche e tecnologicamente all’avanguardia, diventino disponibili. Il principale produttore cinese Byd si sta già muovendo per entrare nel paese.