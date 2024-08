AEW | Ancora nessun rinnovo per Daniel Garcia nonostante il ritorno ad All In

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nella grande serata di All In uno dei match principali è stato quello tra MJF e Will Ospreay con in palio l’American/International Title. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato l’idolo di casa, che ha sfruttato anche un aiuto del rientrante, assente da oltre un mese a causa di un violento attacco di MJF. Nelle scorse settimane si vociferava che tale assenza fosse dovuta anche al suo contratto in scadenza, ma il suonon ha cambiato tali rumors, con unnonarrivato con la AEW. Ottimismo, ma bocche cucite Nel corso dell’evento il portale PW Insider ha inizialmente riportato che il contratto diera stato rinnovato, salvo poi correggere il report poco dopo affermando che le parti sono in contatto per un, ma il contratto rimane in scadenza ad ottobre.