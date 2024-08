Addio a Eriksson il ricordo di Glenn Stromberg | Il successo non lo ha mai cambiato è stato un allenatore leale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) La voce diè quella di un uomo triste. L’ex giocatore di Goteborg, Benfica e Atalanta è provato: la notizia della scomparsa di Sven Goran, benché attesa, è un dolore profondo. “Dopo la famiglia,la persona più importante della mia vita. Mi ha dato tanto e non solo nel calcio: se oggi sono l’uomo che sono, lo devo anche a lui. Eravamo preparati alla notizia, ma in verità non si è mai pronti di fronte alla morte di una persona alla quale sei molto legato”. I ricordi di Stomberg, 64 anni, una vita divisa tra Italia, Svezia, Spagna e Inghilterra, voce importante della tv del suo paese, partono da lontano. 1979,aveva 19 anni edguidava il Goteborg: “Io ero arrivato nel 1977, ma giocavo nella primavera. Nel 1978 crebbi all’improvviso di venti centimetri ed ebbi qualche problema alla schiena. Fu un periodo difficile.