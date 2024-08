A Ravenna spuntano manifesti filorussi | +Europa chiede al Comune di dissociarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – “Chiediamo aldidicon chiarezza da questi contenuti e di verificare se sia legittimo affiggere propaganda ‘non firmata’”. Così– gruppo di‘per una Società Aperta’, all’indomani deiaffissi in città. “Mentre questa notte – recita il comunicato – le forze russe hanno colpito, come da triste abitudine, infrastrutture civili in tutta l’Ucraina lanciando più di un centinaio di razzi e altrettanti droni con il risultato di lasciare sul terreno almeno 5 morti civili e danni ingenti per la popolazione, asorgevano come funghi6x3 (non firmati) inneggianti alla Russia;che nascondono la più vile disinformazione dietro alla parola ‘pace.