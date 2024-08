Vomero e Bagnoli movida in città controlli dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 25 agosto 2024)deiper lain. Sabato sera intenso per i militari delle compagnie Centro,Si parte proprio dal cuore del capoluogo con 4 parcheggiatori abusivi denunciati. Due erano nei pressi di piazza Matteotti, gli altri in via Generale Orsini. Una 40enne e un 38enne risponderanno di guida senza patente, 7 i giovani sanzionati per uso di droghe.32 le contravvenzioni al codice della strada per altrettanti automobilisti e motociclisti incoscienti. Molti in Piazza Dante, senza casco e in transito in area pedonale Focus deiin area occidentale nelle strade dove si concentrano i locali notturni die Fuorigrotta. Un 58enne è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish e di una dose di cocaina. In tasca anche denaro ritenuto provento illecito.