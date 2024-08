Tragedia sfiorata a Montedinove Crolla una parte del tetto Era stato danneggiato dal sisma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024)una porzione deldella Chiesa un’ora prima dell’apertura al pubblico del museo diocesano a: bastava davvero una manciata di minuti perché qualcuno si facesse davvero male. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì scorso nella Chiesa di Santa Chiara, sede del museo delle Tombe Picene e del Museo Sistino. Subito dopo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli che hanno provveduto ad una verifica statica dell’intera struttura. Nessuna delle opere presenti in loco è stata coinvolta, ma per alcune di esse ènecessario lo spostamento usando tecniche di derivazione Saf. Ad accorgersi di quanto era accaduto, poco dopo le ore 17, è stata l’operatrice del Museo Sistino che era andata ad aprire la Chiesa per permettere ai visitatori di entare.