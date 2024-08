Tragedia ad Acquasanta Davide muore schiacciato a 4 anni sotto gli occhi del papà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024)(Ascoli), 25 agosto 2024 – È bastato un attimo fatale e la vita di un bambino di soli 4si è spenta per sempre. È accaduto ieri mattina adTerme, in provincia di Ascoli Piceno, dove è morto il piccoloMarcozzi in un incidente domestico avvenuto davanti aglidel padre Alessandro che nulla ha potuto per evitare che la terribilesi compisse nell’abitazione di famiglia, in località Ficciano. Un contenitore metallico gli è caduto addosso accidentalmente mentre si trovava con ilnel garage. La famiglia, composta da Alessandro Marcozzi, operaio in una ditta locale, e Giuliana Caucci, che lavora in un ristorante, si era trasferita adTerme da un paio d’. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di, il piccolostava cercando di afferrare un contenitore di metallo su uno scaffale.