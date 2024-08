Torna il sole sull’ex Parà Dalle tende ai negozi | l’area dismessa rinasce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Il mese delle ferie si chiude con il botto dal punto di vista amministrativo:della exda una trentina d’anni, sarà riqualificata. Neldi via Montello, all’angolo con via Monte Santo, troveranno posto attività commerciali e uffici. È una delle maggiori aree dismesse ancora in attesa di soluzione e ha fatto più volte discutere perché diventata luogo di degrado. Nel tempo si sono ripetuti gli interventi della polizia locale e dei carabinieri in un luogo diventato centro di spaccio o rifugio di senzatetto. La società immobiliare che ha acquistato l’edificio per realizzare un’importante operazione, ha ritenuto che i tempi siano ormai maturi. E, dopo aver dialogato con l’amministrazione comunale, ha presentato un piano integrato di intervento che prevede la realizzazione di due spazi commerciali e di alcuni ambiti per servizi terziari.