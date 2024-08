Sinner lo sfogo del fisioterapista Naldi | Io professionale al 100%

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 25 agosto 2024) (Adnkronos) – Giacomo, exdi Jannik, si congeda con un lungo post su Instagram dopo il caso doping che ha coinvolto il numero 1 del tennis mondiale., positivo a due controlli in primavera, non è stato sanzionato perché la positività è stata provocata da una contaminazione accidentale., che ha utilizzato uno spray contenente clostebol su un proprio dito, ha trattato l’atleta senza utilizzare guanti: da qui, la positività di. Il, come il trainer Ferrara, non fa più parte del gruppo di lavoro dell’azzurro. “Un anno e mezzo fa mi sono unito ad un gruppo di lavoro fantastico, composto da brave persone, grandi professionisti, compagni di viaggio. Con loro ho vissuto momenti di gioia e dolore, condiviso emozioni, assaporato vittorie e sconfitte.