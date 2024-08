Salis ha la soluzione tra ius soli-ius sanguinis | meglio l' abolizione della cittadinanza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 25 agosto 2024) «Ius Scholae e Iusnon sono punti di arrivo, tutt'al più possono essere dei passaggi. Quello che realmente conta è una battaglia di tutte e tutti per affermare una reale uguaglianza». Ilaria, la neo eletta europarlamentare, ha laper superare la diatriba, che negli ultimi giorni, sta facendo discutere le varie coalizioni: ovvero abolire la. Lo Ius Scholae, invocato da Forza Italia e Movimento 5 Stelle, «che pur scandalizza le destri peggiori», a suo parere, è una riforma «insufficiente e rischia persino di introdurre altre discriminazioni, non tenendo conto per esempiodispersione scolastica». Lo Ius, invece, lo ritiene «una realtà concreta non nell'isola di utopia, ma addirittura negli Stati Uniti d'America». Nonostante ciò, per la paladina delle occuazioni, sarebbe «troppo poco».