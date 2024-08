Roma Rottweiler abbandonato e malnutrito | denunciato il proprietario

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024) I Carabinieri diAventino salvano un cane in gravi condizioni,il padrone per maltrattamento.– I Carabinieri della stazione diAventino hanno soccorso ieri pomeriggio un cane di razza, nei pressi di Monte Testaccio. Il cane, trovato all’interno di un recinto in gravi condizioni di salute, era stato lasciato senza cure per oltre una settimana. Alcuni residenti della zona, notando la situazione, avevano provveduto saltuariamente a portargli acqua e cibo, ma le sue condizioni continuavano a peggiorare. Le indagini dei Carabinieri hanno portato all’identificazione deldel cane, un 41enne di origine tunisina senza fissa dimora. Contattato telefonicamente, l’uomo ha dichiarato di essere fuorie di non poter tornare a breve.