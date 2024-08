Probabili formazioni Inter-Atalanta | terza giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ledi, match delladi. Il primo, grande big match della stagione è in programma alle 20:45 di venerdì 30 agosto nella cornice dello stadio San Siro, dove i nerazzurri hanno vinto la scorsa partita contro il Lecce. Adesso l’asticella si alza: l’ha investito molto sul mercato, dopo aver perso Scamacca e dopo aver gestito il caso Koopmeiners. I volti nuovi non mancheranno: su tutti Retegui e Brescianini, ma anche Zaniolo scalpita per una chance. In casada valutare Lautaro, che ha saltato il precedente match. In caso di forfait, è pronto Taremi. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.– Lautaro verso il ritorno da titolare, Taremi in panchina. Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa.