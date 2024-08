Piazza Abbiategrasso investe ciclista e fugge | caccia al pirata della strada a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024)– Èalche nella notte tra il 24 e il 25 agosto ha travolto unsulle strisce inper poi darsi alla fuga al volantesua auto. Il ferito, non ancora identificato perché senza documenti, è stato soccorso dai sanitari di Areu alle 4.10 e trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda: ha riportato diversi traumi nell'impatto con la macchina poi sparita nel nulla. Le indagini Del caso, avvenuto sull'attraversamento pedonale all'angolo con via dei Missaglia, si stanno occupando gli agenti del Radiomobilepolizia locale, che hanno subito effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente per ricostruire traiettorie e dinamica;anche a eventuali pezzi di carrozzeria che possano indirizzare le indagini su un determinato modello di auto.