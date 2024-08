Patologie cardiache acute Ospedale di Baggiovara al top

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Nei giorni scorsi l’Emodinamica dell’di, Centro Hub per lee tempo-dipendenti, ha effettuato con successo due difficili interventi su due uomini, uno di 60 e uno di 80 anni, entrambi giunti in choc cardiogeno. Entrambi sono stati trattari con angioplastica coronarica e con il supporto dell’Impella, un innovativo sistema di assistenza al circolo sanguigno che è in dotazione in poche strutture perché necessità di una importante expertise per un corretto utilizzo. Questi due interventi confermano le alte performance della struttura dell’Civile che è al quarto posto in Italia (prima in Regione) per numero di angioplastiche coronariche ed all’ottavo posto (seconda in Regione) per angioplastiche coronariche eseguite nel setting di infarto non-Stemi (dovuto ad ischemia miocardica acuta, associata a necrosi miocardica subendocardica).