Ndoye sotto il Vesuvio per il bis Il gol Champions resta nella storia

(Di domenica 25 agosto 2024) Provaci ancora Dan. Nello stesso stadio, 106 giorni dopo quella storica impresa, ma soprattutto a sette giorni da una partita, quella con l’Udinese, in cui la porta avversaria adev’essere sembrata piccola e imperforabile come la cruna di un ago. Succede se non hai nel dna l’istinto del bomber. Eppure lo scorso 11 maggio, al Maradona, dopo 9 minuti pere per tutto il Bologna fu festa grande: palla al bacio servitagli da Odgaard, stacco di testa frutto di atletismo e tempismo e palla in fondo alla rete. Fu il primo dei due gol (il secondo lo realizzò tre minuti dopo Posch) con cui il Bologna di Motta mise praticamente in cassaforte la qualificazione alla