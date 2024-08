Mi chiedono di spedire i mie jeans non lavati e mi pagano 120 euro | il playboy Mario Graziano è diventato l’idolo delle signore di una certa età

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Il fascino italiano non conosce confini e soprattutto età. È il caso dello “stallone italiano”, originario di Milano ma residente a Plymouth, in Gran Bretagna, che èfamoso sulla piattaforma di vendita di Facebook. Petto villoso e aspetto latino,è un vero e proprio idolo per le clienti un po’ più agée. Una donna americana ha speso addirittura 120per avere i suoinonperchéspesso posa a torso nudo e con i pantaloni attillati. Ma il diretto interessato èpopolare già nel 2022. Al Daily Star aveva dichiarato: “All’inizio sono rimasto incredulo dal back che ho ricevuto, ma sono sempre stato un uomo estroverso e ho sempre apprezzato tutta l’attenzione che ricevo e che ho ricevuto. Sono stato in due game show e ora ho un grande seguito da tutto il mondo. Questo mi ha permesso di vendere la mia merce”.