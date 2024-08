Leonardo Fabbri torna oltre i 22 metri | podio in Diamond League grande sfida con gli americani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)ha fatto il proprio ritorno in gara dopo la delusione maturata alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si era presentato forte della seconda miglior prestazione mondiale stagionale (il record italiano di 22.95) e di undici vittorie consecutive andando sempreil muro dei 22. Il gigante toscano, che sperava di conquistare una medaglia ai Giochi (senza nascondere le velleità d’oro) e che è inveceto dalla capitale francese con il quinto posto e la sua peggior misura dell’anno, è ripartito da Chorzow (Polonia), sede della dodicesima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione d’Europa e vicecampione del mondo ha concluso al terzo posto la gara di getto del peso disputata in Slesia, con una fiondata da 22.03timbrata in occasione del quarto tentativo dopo un 21.