Juventus ufficiale l’arrivo di Nico Gonzalez dalla Fiorentina

(Di domenica 25 agosto 2024)è un nuovo calciatore della. Dopo le visite mediche svolte in mattinata, il calciatore argentino si è recato nel pomeriggio nella sede del club bianconero per mettere la firma sul contratto che lo lega al club torinese. Esterno d’attacco, classe 1998, arriva in prestito con obbligo di riscatto. Di seguito la notadel club bianconero: “Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACFper l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatorelas Ivana fronte di un corrispettivo di € 8 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,4 milioni.