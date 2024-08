Il pacchetto scuola in aiuto alle famiglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Unconcretoper l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici. Il Comune di Camaiore promuove anche per l’anno 2024-2025 il “”, il bando della Regione Toscana che offre benefico economici per gli studenti iscrittiscuole secondarie di primo e secondo grado. Possono richiedere l’incentivo economico lee gli studenti di età non superiore a 20 anni e 364 giorni (da considerarsi alla data del 20 settembre 2024), residenti nel Comune di Camaiore, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE in corso di validità non superiore a euro 15.748,78. Le domande di ammissione al bando dovranno essere presentate esclusivamente online sul portale camaiore.ecivis.it. Per poter accedere al sito è necessario essere in possesso di Spid o Cie.