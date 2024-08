Gasperini a -5 dall’Inter | Avremo stesso spirito Bellanova? Spiego

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024)ha perso la con la sua Atalanta per 2-1 contro il Torino. Ora per la Dea ci sarà l’Inter venerdì. Aggiornamenti anche su– L’Atalanta ha perso sul campo del Torino per 2-1 e nel prossimo turno incontrerà l’Inter a San Siro. In conferenza stampa, Gian Pieroha commenta il KO con grande amarezza. Poi ha aggiornato anche sulla mancata convocazione dell’ex nerazzurro Raoul: «Affronteremo una gara per volta con lodi Lecce, di oggi e del Real Madrid.non ci sembrava il caso di alimentare una tensione, che mi sembrava già molto alta. Scelta fatta in questo senso. Ma oggi risultato molto stretto per noi».