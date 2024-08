F 1Gp Olanda | dominio NorrisLeclerc 3

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 agosto 2024) 16.39di Lando Norris nel Gp d'a Zandvoort.Il britannico della McLaren precede la Red Bull dell'idolo di casa Verstappen, al 200° Gp in carriera,e la Ferrari di Leclerc. Quarto Piastri (McLaren) davanti all'altra rossa di Sainz Al via Verstappen brucia Norris che era in pole.Russell precede Piastri,Leclerc e Perez. Al 18° giro Lando supera Max e allunga in testa. Dopo il festival dei pit stop,balzo in avanti di Leclerc che riesce a scavalcare Piastri e Russell. Grande rimonta di Hamilton che risale sino all'ottava piazza, dietro a Perez.