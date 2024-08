Estra c’è subito Forrest

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Come si dice in questi casi, buona la prima per l’Pistoia che nella sua prima uscita stagione batte la Libertas Livorno, priva degli americani Banks e Hooker, per 73-64. Un primo test decisamente positivo per i biancorossi che, nonostante i pochi giorni di lavoro nelle gambe, hanno comunque dimostrato una certa tenuta fisica e si sono visti dei cenni d’intesa importanti come quelli che hanno visto protagonistie Childs che sono apparsi quelli più in palla. Buone anche le prove degli altri biancorossi con il gruppo degli italiani pronto a dare il proprio contributo nel momento del bisogno. L’impatto con il match per l’è di quelli che sveglianodal torpore estivo: tre schiaffoni da tre punti presi nel giro di un minuto che costringono coach Dante Calabria a chiamaretime out.