EA Sports League | Atlético – Girona | entra in scena il Ragno

Cci sono volute cinque partite Giuliano Alvarez nel segnare il suo primo gol con River Plate e ci sono voluti solo 12 minuti Ilper debuttare con il suo account di punteggio Manchester City. Proprio in quello stesso momento l'attaccante argentino si trovava sul green La Ceramica lunedì scorso. Non ha segnato il suo primo gol da colchonero, ma davanti ai suoi tifosi tutto poteva essere diverso. Tanto per cominciare si è allenato già tutta la settimana con i compagni, ha preso un po' più di ritmo dopo essere arrivato all'ultimo minuto al Atletico e avrà l'affetto di un tifoso che lo adora. L'entusiasmo che ha suscitato sugli spalti del Metropolitana Civitas È stato visto raramente negli ultimi anni e Cholo Simeone spera di provare ad approfittarne.