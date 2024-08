Ciclista 79enne trovato positivo agli oppiacei dopo un incidente stradale a Fermo | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilche era rimasto coinvolto in unin provincia di, mentre era in sella alla sua bicicletta, è statodai carabinieri per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Era stato trasportato dal 118 all’ospedale di Ancona per ricevere assistenza medica a causa di alcune ferite. L’, rilevato dalla squadra del Nucleo radiomobile di, ha coinvolto la bicicletta da corsa condotta dale un’auto.le cure e gli accertamenti del caso, l’esito dell’esame tossicologico non ha lasciato scampo ale ha portato le forze dell’ordine a denunciare l’accaduto. Oltre all’anziano, nei giorni scorsi i militari della stessa provincia hannoaltre tre persone per lo stesso reato.