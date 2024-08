Cessione Ngonge c’è l’annuncio di Di Marzio | adesso può cambiare tutto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Cyrildirà addio al Napoli in queste ultime battute della sessione estiva di calciomercato? L’ultimo annuncio di Gianluca Diriguarda il numero 26 azzurro. Il Napoli è fortemente concentrato sul mercato, con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte una rosa quanto più completa e più vicina alle sue esigenze tecnico – tattiche. Da qui, si spiega l’accelerata da parte del club del presidente Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda Romelu Lukaku e Billy Gilmour. Non è escluso, inoltre, che a loro due possa aggiungersi anche Scott McTominay, centrocampista di proprietà del Manchester United per cui vanno avanti le trattative per cercare di arrivare alla quadra definitiva.