Carboni a un passo dal Venezia | in programma la chiusura con l’Inter!

(Di domenica 25 agosto 2024) Per l’arrivo di Francoalè ormai solo questione di tempo. Dopo il dietrofront col River Plate per il giovane argentino in prestito dalè in arrivo una nuova avventura. SECONDA AVVENTURA – Lo ha fatto capire chiaramente lo stesso Francoin una recente intervista: per lui al River Plate non ci sarebbe stato spazio. Per questo motivo il soggiorno a Buenois Aires del giovane calciatore delè durato praticamente meno di un mese. Fortunatamente per il calciatore classe 2003, dovuto rientrare nella rosa nerazzurra, c’è un club di Serie A pronto ad accoglierlo in squadra. Si tratta del, tra le neo promosse delle nuova stagione, che deciso di non lasciarsi scappare l’occasione