Atletica Jacobs fa 9 93 e punta Roma per scendere ancora | Voglio correre ancora più forte

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 25 agosto 2024) Chorzow, 25 agosto 2024 – Segna un altro splendido tempo nei 100 metri Marcell(Fiamme Oro). L’Azzurro prosegue il suo momento positivo e firma il quinto posto in Diamond League a Chorzow. In attesa del Golden Gala di, dove gareggerà di fronte al pubblico di casa e contro i velocisti del pianeta, sfreccia sul rettilineo polacco in 9.93. E’ un assaggio rispetto a quello che accadrà il 30 agosto al Golden Gala di. A Chorzow intanto la gara va allo statunitense, bronzo olimpico di Parigi, Fred Kerley che fa 9.87, un centesimo meglio del keniano Ferdinand Omanyala, che sarà proprio uno degli avversari di(fa 9.88). Il giamaicano Ackeem Blake sigla il primato personale in 9.89. In gara anche Chituru Ali (Fiamme Gialle) che risente di un problema muscolare, già alla partenza. Arriva poi in 10.69. Marcellrealizza il quinto crono sotto i 10 secondi dell’anno.